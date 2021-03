Blunderdossier rioolgemaal Dordrecht: kast is nu kopje kleiner

Video

Hollanders maken Suezkanaal vrij: ‘Die drinken wel een biertje’

Het was een monsterklus, maar het vastgelopen containerschip in het Suezkanaal is los. Een Hollands succes, want bergers van het Nederlandse Smit werkten mee aan het lostrekken van het schip. Hans van Rooij werkte 30 jaar voor het bedrijf en vertelt hoe zijn ex-collega’s deze operatie beleven.