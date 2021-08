Zaak vergisontvoering: twee woningen in Alblasserdam gesloten

De eerste woning die in Alblasserdam werd gesloten is een huis aan De Boezem. Volgens regionale nieuwszender Rijnmond zou daar het eigenlijke doelwit van de ontvoering wonen. Bewoners van een huis in de Merelstraat zouden in relatie staan met het doelwit, aldus de omroep. Hun woning werd maandagavond gesloten. Beide huizen worden beveiligd, zegt de gemeentewoordvoerster.

De reden van de gemeente Alblasserdam om de woningen te sluiten, is „in eerste instantie om de veiligheid van inwoners te bewaren, dat is voor de gemeente het belangrijkst”, aldus de woordvoerster. „Daarnaast is het om te voorkomen dat de openbare orde verstoord wordt.”

In de vroege zaterdagmorgen werd aan de Kreekweg in Zwijndrecht een bedrijfspand geramd met een auto, waarna het gebouw grotendeels in vlammen opging.

Het OM vermoedt dat de zaak van de persoon die het eigenlijke doelwit van de ontvoering was, verband houdt met een cocaïnevondst eind juli. Toen werd in de haven van Antwerpen 1899 kilo coke onderschept. In deze zaak is nog niemand aangehouden. Voor de vergisontvoering van de 56-jarige Hoofddorper zitten zes verdachten in voorarrest.