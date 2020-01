Blijdorp dolgelukkig met geboorte van netgiraffe Maartje

Moeder Anna wijkt voorlopig nauwelijks van de zijde van haar dochter Maartje. Ⓒ Foto Diergaarde Blijdorp

Rotterdam - Beschuit met muisjes in de Rotterdamse dierentuin Blijdorp: er is een giraffe geboren. Het kalf heet Maartje en is vijftig kilo zwaar. Met een beetje geluk kunnen bezoekers al een glimp van de jongste aanwinst opvangen.