Groningse hoogleraar gedragspsychologie Postmes wil studenten vragen of ze gevaccineerd zijn

Door Arend van Wijngaarden Kopieer naar clipboard

Hoogleraar sociale psychologie Tom Postmes.

Groningen - Los van de regels over een eventuele vaccinatieplicht wil hoogleraar sociale psychologie Tom Postmes zélf graag aan zijn studenten bij de ingang van de collegezaal vragen of ze gevaccineerd zijn. ,,Ik wil dat gesprek aangaan maar de gevoeligheid van het debat over een vaccinatieplicht staat zulke normale omgangsvormen in de weg’’, stelt Postmes.