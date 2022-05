Advies PvdA-wetenschappers: ’Fusie PvdA en GL op korte termijn groot risico’

Dat staat in een advies, in handen van de NOS, dat leden van het wetenschappelijk bureau van de PvdA en politicologen komende week aan het PvdA-bestuur aanbieden. Zij schetsen op verzoek van de partij een paar mogelijkheden om de linkse samenwerking tussen de sociaaldemocraten en GL verder handen en voeten te geven.

De deskundigen onderscheiden daarin een drietrapsraket van samenwerking die de partijen kunnen opzetten. Die verdelen ze in de categorieën nodig (’vrolijk verder op de ingeslagen weg’), mogelijk (’zichtbare koerswijzigingen’) en drastisch (’vergaande ingrepen’).

In die laatste categorie valt ook een fusie van de partijen, net als een gezamenlijke kandidatenlijst bij de Tweede Kamerverkiezingen of zelfs het oprichten van een geheel nieuwe linkse partij. Die opties zien de wetenschappers op de korte termijn niet zitten, omdat ze een groot risico met zich meedragen voor het verzwakte linkse blok. „Als de gooi naar een grote linkse machtspositie als gefuseerde of nieuwe partij mislukt, dan is de kans aanzienlijk dat de electorale positie van links nog sterker verzwakt ten faveure van andere partijen”, staat in het advies.

Kleinere stappen

Bovendien zal het veel ’energie en overtuigingskracht’ kosten voordat het überhaupt tot een fusie komt, schrijven de wetenschappers. De stap naar een gedeelde lijst en een gezamenlijke lijsttrekker lijkt hen pas logischer als er eerder kleinere stappen in de samenwerking worden gezet.

Opties voor die stappen staan ook in het advies. In de lichtste variant kan de PvdA bijvoorbeeld kiezen voor een ’niet-aanvalsverdrag’ met GL, maar ook met partijen als SP, PvdD, BIJ1 en Denk. Ook gezamenlijke programma’s voor de volgende verkiezingen zijn een optie, net als verdere samenwerking in bijvoorbeeld de jongerenafdelingen of wetenschappelijke bureaus van de partij.

In de variant met iets stevigere samenwerking noemen de wetenschappers onder meer een stembusakkoord met GL, een gezamenlijke Tweede Kamerfractie na de verkiezingen van 2025 of het aanbieden van een combinatielidmaatschap van PvdA en GL.

De wetenschappers bieden het advies maandag aan het PvdA-bestuur aan. Een woordvoerder van de partij laat weten dat het bestuur er dan naar zal kijken en bezien of er meer onderzoek nodig is. Het advies dient onder meer als discussiestuk richting het PvdA-congres in juni, waarin de samenwerking met GL ook ter sprake zal komen.