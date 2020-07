Verdeelde reacties op EU-akkoord: ’miljarden weggegooid’

„Samen met Europese meerjarenbegroting gaat het om 1800 miljard euro”, zegt de PVV-leider. „Nederland staat voor 6 procent aan de lat én garant. Dat is 108 miljard euro! Waanzin! Miljarden weggegooid die we in ons eigen land hadden moeten besteden.”

De VVD vindt het goed dat er een akkoord is. „Een akkoord over hoe we elkaar in Europa helpen om de gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden”, schrijft fractieleider Dijkhoff in een lang relaas op Facebook. „Want ook al is de corona- en economische schade groot in landen als Italië en Spanje, zomaar geld overmaken helpt Europa, helpt Nederland niet verder. En dat gaan we dus ook niet doen.” Dijkhoff vindt dat aan de voorwaarde is voldaan dat landen die nu aanspraak maken op subsidies bij een volgende crisis hun eigen broek moeten ophouden. „Ondanks stevige discussie is het dus gelukt om niet alleen voor de korte termijn mensen te helpen die in zwaar weer zitten, maar het te koppelen aan hervormingen die niet leuk zijn, maar wel nodig.”

Het akkoord is het bewijs dat we in Europa ’solidair en verantwoordelijk met elkaar zijn’ en zorgt ervoor dat Europa sterker uit de crisis komt, vindt CDA-Kamerlid Slootweg. „Zeker nu we het virus weer op zien wakkeren, is et belangrijk slagvaardig de crisis te bestrijden. Daarnaast zijn ook voor de langere termijn voorwaarden gesteld die goed zijn voor Nederland en voor een sterk Europa.”

D66 spreekt van een ’historische deal met grote nieuwe stappen in de Europese integratie’. Fractieleider Jetten prijst premier Rutte dat hij taboes heeft doorbroken, zoals gezamenlijke schulden en Europese belastingen.

Gezwicht

De SP ziet dat anders. „Rutte is gezwicht in Brussel”, zegt Kamerlid Alkaya. „Namens Nederland tekent hij voor een megalomaan EU-fonds zo groot als de Nederlandse economie. Veel uitgaven hebben niets te maken met corona. Europese Commissie maakt misbruik van een crisis en gaat, met akkoord van Nederland, meer geld uitgeven.”

GroenLinks ziet ’nog veel ruimte voor verbetering’ omdat vooral de ambitie voor ’een groen en gezamenlijk herstel uit de coronacrisis’ naar beneden is bijgesteld, vindt europarlementariër Eickhout. Hij is vooral teleurgesteld dat de eisen om de rechtstaat overeind te houden zijn afgezwakt. D66 vindt het resultaat op dit vlak eveneens ’te slap’. „Landen als Hongarije en Polen lappen de rechtstaat al te lang aan hun laars”, vindt Jetten.

Pyrrusoverwinning

De SGP noemt het akkoord ’hooguit een soort Pyrrusoverwinning voor Rutte’. „Ik ben niet positief over dit akkoord”, zegt Kamerlid Bisschop. Hij ziet een paar ’cadeautjes’ voor Nederland, zoals het de korting van 1,9 miljard op de jaarlijkse afdracht, maar zet vraagtekens bij de noodrem op de uitgaven die Rutte heeft bedongen. „In hoeverre gaat die ’supernoodrem’ werken? De herstelfondssubsidies kosten Nederland 15 miljard euro, zonder garanties op hervormingen.”

Forum voor Democratie noemt de deal ’een historische stap in de verkeerde richting’. „Nederland is vanochtend onderdeel van een schuldenunie geworden.” De partij wijst erop dat de Zuid-Europese landen uit waren op 500 miljard aan subsidies. „Het werden er 390 miljard. Rutte gaf Zuid-Europa dus bijna 80 procent van wat het eiste”, redeneert de partij.