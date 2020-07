Weinig enthousiasme over EU-akkoord: ’miljarden weggegooid’

Terwijl premier Mark Rutte tevreden uit de EU-onderhandelingen komt, is er in Den Haag niet overal enthousiasme over het bereikte akkoord. Ⓒ ANP

Den Haag - In de Tweede Kamer is niet iedereen enthousiast over de uitkomst van de Europese top. „Rutte is door de knieën gegaan”, vindt PVV-leider Wilders. Dat er toch 390 miljard euro aan subsidies komen, terwijl Nederland dat niet wilde, is een afgang, vindt hij.