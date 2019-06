Zedenzaak Zeeland: verdachten opgepakt en invallen bij panden

Het Openbaar Ministerie en de politie willen verder weinig over de zaak kwijt. Het slachtoffer zou een bekende zijn van de verdachten.

Een autogarage in Waterlandkerkje en panden in Terneuzen en Aardenburg zijn doorzocht. Tijdens die invallen heeft de politie goederen in beslag genomen, meldt Omroep Zeeland.

Donderdag wordt duidelijk of de twee verdachten langer vast blijven zitten.

