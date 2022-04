LIVE | Klitsjko tegen vluchtelingen: ’Blijf weg uit Kiev’

Premium Buitenland

Hoe klappen Zelenski Russen ook symbolisch treffen

Dat hun vlaggenschip op de bodem van de Zwarte Zee ligt, betekent voor de Russen ook een symbolische klap. Symbolen zijn van groot belang in deze oorlog, want winnen in de beeldvorming is net zo belangrijk als op het slagveld. Volodimir Zelenski lijkt handiger in dat spel dan Vladimir Poetin.