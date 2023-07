Chaotisch Bij1 volledig uiteen, van drie naar nul raadsleden in Amsterdam

De geruchtenmachine draaide afgelopen weken over zijn toeren. Het was hommeles, dat stond vast. Na een eerdere rel bleven er vorig jaar van de drie oorspronkelijke raadsleden nog maar twee over. Fractievoorzitter Jazie Veldhuyzen was al sinds de zomer spoorloos en zijn tijdelijke vervanger Dinah Bons kreeg al weken geen contact meer met Nilab Ahmadi. Ook zij was al geruime tijd niet meer gezien op het stadhuis.

Er waren al weddenschapjes. Wat zou er na het zomerreces nog over zijn van Bij1? De uitslag is nu bekend. Veldhuyzen en Ahmadi splitsen zich af van de partij en gaan onder een andere vlag verder. Tegenover NRC lieten ze maandag weten zich ’sociaal-emotioneel onveilig’ te voelen binnen de ’toxische’ partij, waar bovendien machtsmisbruik zou plaatsvinden.

Dat betekent dat Bij1 nu uiteen is gevallen in twee verschillende afsplitsingen en dat er van de partij met 23.000 stemmen niets over is. Ook leidt het tot een abrupt afscheid van Bons, de landelijke partijbestuurder die rust moest brengen in Amsterdam. Afgelopen week suggereerde zij nog in Het Parool dat Ahmadi misschien beter kon opstappen. Haar geduld leek op. „Het afgelopen jaar heb ik binnen de partij genoeg psychiatrie gedaan, maar dat kan ik niet continu doen”, zei ze in de krant.

Betaald verlof

Hoewel ook Bons lastig contact kreeg met Veldhuyzen, was duidelijk dat die wel op de terugweg was. Het einde van zijn betaald verlof was in zicht en de voormalige rechterhand van Sylvana Simons wilde weer de raad in. Dat viel hem wel zwaar, klonk het.

Een specifiek onderliggend conflict is lastig aan te wijzen. Het rommelde constant in de partij, waar over en weer verwijten werden gemaakt over racisme en hypocrisie. Het een ander is te herleiden naar de campagne die Veldhuyzen voor Ahmadi voerde om haar hoger op de kieslijst te krijgen.

Dat haar voormalige partijgenoten nu ook uit Bij1 stappen, is voor Carla Kabamba geen reden om aan te sturen op een hereniging in de raad. Zij stapte vorig jaar al uit de partij. „Nope”, antwoordt ze op die vraag, waar ze wel hartelijk om kan lachen.