Verkiezingen gaan vooralsnog door: ’moet veilig zijn en dat kan’

Alles is gericht op verkiezingen op dat moment, vertelt de bewindsvrouw. Ze ziet nu geen aanleiding om de stembusgang te verplaatsen. „Het moet veilig zijn en dat kan.” De minister heeft contact met burgemeesters die daar juist zorgen over hebben. Ook omdat verkiezingen in aangepaste vorm een logistieke megaklus zijn in hun gemeenten. „Het is belangijk om uit te leggen hoe dit wordt georganiseerd. Want het is een kwestie van organisatie, maar dat ziet er echt goed uit.”

Heel veel gemeenten zijn ’zo goed als klaar’, zegt Ollongren. Dat houdt in dat er voldoende aangepaste stemlokalen worden opgetuigd en dat die ook bemand zijn. „Maar dat zijn ze nog niet allemaal. Mocht het nodig zijn dan kunnen we putten uit reserves. Desnoods gaan we dan mensen herverdelen over gemeenten.” Er worden op sommige plekken speciale stemlocaties opgetuigd. Zestig gemeenten zetten namelijk tenten in. Veertig gemeenten maken gebruik van zogeheten ’drive-throughs’.

Finaal oordeel volgt nog

Een finaal oordeel over de verkiezingen komt nog, liet de minister eerder al weten. Eind februari komt Ollongren met een nieuwe stand van zaken. Dan wordt ook het gezondsheidsrisico opnieuw gewogen. Uitstel van de verkiezingen zou, indien aan de orde, bij wet worden geregeld en is daarom een gezamenlijk besluit van de regering en het parlement. Dat zou alleen het geval zijn als zelfs in aangepaste vorm stemmen onverantwoorde gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. In dat geval zou de stembusgang niet eerder dan eind juni van dit jaar plaatsvinden.

Dat heeft volgens de bewindsvrouw te maken met voorbereidingen die dan opnieuw moeten worden getroffen. „Eerlijk gezegd moet dan alles opnieuw worden geregeld”, zei de minister. Eerder werd al bekend dat de stembusgang anders verloopt dan voorheen. Zo moeten stemlokalen ruim genoeg zijn om 1,5 meter afstand te houden. Op 15 en 16 maart openen in alle gemeenten een aantal stembureaus vooral voor risicogroepen. Op woensdag 17 maart is dan de reguliere stembusgang. De verkiezingen worden dus uitgesmeerd over drie dagen. Kiezers van 70 jaar en ouder kunnen bij deze verkiezing hun stem ook per brief uitbrengen. Die ontvangen zij van de gemeente waar ze wonen.

Extra personeel nodig

Er is extra personeel nodig nu de verkiezingen worden uitgesmeerd over drie dagen. De verwachting is dat op 15, 16 en 17 maart in totaal ruim 11.000 stemlokalen beschikbaar zullen zijn. Op woensdag 17 maart worden nu naar verwachting circa 9250 stemlocaties geopend. Inmiddels hebben ruim 70.000 vrijwilligers zich gemeld om bij te springen.