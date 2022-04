Rutte: debat was ’voorbeeld van hoe je in dit vak dilemma’s hebt’

Dat Hugo de Jonge als voormalig coronaminister in de Kamer kwam opdraven om zijn betrokkenheid bij de mondkapjesdeal met Sywert van Lienden toe te lichten vindt Rutte ’staatsrechtelijk kwetsbaar’, maar wel te verdedigen. Of dit in de toekomst vaker voor gaat komen is volgens Rutte nog ongewis. „Deloitte doet dat onderzoek, dat is forensisch onderzoek. Maar ik snap ook dat door de publiciteit van de afgelopen weken de Kamer hier meer van wil weten. Dat is een zoektocht.”

Het onderzoek van Deloitte „duurt vreselijk lang”, erkent Rutte. „Want forensisch onderzoek is vreselijk ingewikkeld.” Hij sluit niet uit dat er daar nog meer verrassingen gaan opduiken. „Gisteren ging het over wat Hugo de Jonge heeft gestuurd, maar het kan best dat er uit dat Deloitte-onderzoek meer gaat blijken.”

Moties van wantrouwen én afkeuring

Tijdens het debat kreeg De Jonge moties van wantrouwen en afkeuring aan zijn broek, maar die overleefde hij omdat een meerderheid die wegstemden. De Tweede Kamer had donderdag tijdens het debat over de mondkapjesdeal hevige kritiek op het kabinet, omdat Helder een hele rits aan appjes had gestuurd op verzoek van De Jonge, terwijl de Kamer eerder op een feitenrelaas had aangedrongen en dat niet kreeg. Informatie geven kan blijkbaar pas als De Jonge daar groen licht voor geeft, was het gevoel dat in de Kamer leefde. Door meerdere oppositieleden, Jesse Klaver van GL voorop, werd hierin de ’oude bestuurscultuur’ ontwaard.

Rutte vindt niet dat dit een voorbeeld is van slechte informatievoorziening naar de Kamer toe. „Nee, het is een voorbeeld van de gezamenlijke zoektocht naar hoe die transparantie beter kan. Die oplossing die hier is gekozen, is dat Hugo de Jonge wat hij heeft deelt met de Kamer, en daar ook een context bij schetst. Het is niet een kwestie van stukken die niet naar buiten mogen komen, want dat onderzoek komt ook nog.” Deloitte onderzoekt volgens de premier ’miljoenen documenten’.

Wel is het volgens Rutte ’terecht’ dat De Jonge tijdens het debat door het stof ging, onder meer vanwege zijn contact met Van Lienden. „Zo hoort dat ook. Als je een fout maakt, zet je dat recht,” aldus Rutte.

Het beeld dat De Jonge niet eerlijk zou zijn geweest, herkent Rutte overigens niet. „Mensen willen een toelichting, en wat ik de kracht van het debat van gisteren vond is dat daar uitgebreid de tijd voor is genomen. Mijn waarneming is dat mensen bereid zijn te luisteren naar uitleg, van iemand die wil laten zien hoe het zit. En mijn politieke conclusie hier is dat het vertrouwen er nog is.”