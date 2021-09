Kabinet trekt 675 miljoen euro uit voor hogere zorgsalarissen

Om de maatregel te betalen, wordt de zorgpremie jaarlijks 13 euro duurder. Die dekking was niet zoals de Tweede Kamer het had bedoeld, zegt SP-kamerlid Hijink. „Nu legt het kabinet de rekening neer bij de burger, terwijl het van verhoging van de winstbelasting voor bedrijven moest komen.” Dat is volgens premier Rutte echter ’in strijd met de wet’, zo zegt hij tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer.

Tegenover de hogere premie komt ook een hogere zorgtoeslag te staan. Die stijgt ook met 13 euro per jaar. Het kabinet schat ook in dat meer mensen door de maatregel hun eigen risico helemaal moeten opgebruiken, omdat door de loonsverhoging de zorgkosten stijgen en daarmee ook de behandelingskosten.

Afgezien van de verkeerde dekking is Hijink blij dat het kabinet eindelijk de zorgsalarissen extra wil verhogen. De Tweede Kamer droeg het kabinet meermaals vergeefs op zich in te spannen voor hogere zorgsalarissen. Vorige week werd een motie van de SP en CU aangenomen en daarop trekt het kabinet toch de portemonnee. Volgens Hijink voert het kabinet echter niet de motie naar behoren uit, omdat het geld wordt weggehaald bij de zorgpremies.

Onlangs stelde de Sociaal-Economische Raad vast dat de zorgsalarissen in de zorg gelijk opgaan met salarissen in andere sectoren, behalve bij de eindsalarissen in de middengroepen van verpleegkundigen en verzorgenden. Met de 675 miljoen euro wordt een loonsverhoging van 1,5 procent mogelijk gemaakt voor die middengroep. Daarmee profiteert 60 procent van de zorgprofessionals van deze extra verhoging, meldt De Jonge. Dit komt bovenop de eerdere loonstijging.