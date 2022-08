Ongeval kampioenswagen Losser: geen vergunning verleend, mogelijke strafvervolging

Daarbij wordt nagegaan of de club strafrechtelijk kan worden vervolgd of dat clubleden zich individueel voor de rechter moeten verantwoorden. KVV Losser vierde zaterdagavond 21 mei met de rondrit op de platte huifkar door het dorp een kampioensfeest. Op de Havezatensingel, aan de rand van Losser, ging het mis. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Betrokkenen spraken van ’een engeltje op de schouder’ dat het bleef bij twintig gewonden, en erger is voorkomen.

De gemeente Losser wilde eerder niet zeggen of KVV Losser een ontheffing had om die bewuste 21ste mei met een trekker met platte kar door het dorp te mogen rijden. „Er bleek inderdaad geen ontheffing te zijn aangevraagd, dan wel verleend voor deze activiteit”, zegt een woordvoerder nu na vragen van RTV Oost. Het gaat om een ongeval met rijdend verkeer, waardoor de politie de partij is die onderzoek doet, benadrukt de gemeente. De politie gaat de resultaten van het onderzoek communiceren met het OM, dat nog geen mededelingen wil doen over de zaak.

Voorzitter van KVV Losser, Rogier van Vliet, wil tegen RTV Oost niet veel kwijt. Wel stelt hij dat de politie de voetbalvereniging heeft verteld dat ,,KVV Losser geen verdachte meer is”.