Na 9 maanden booster nodig voor reizen in EU

Dat heeft de Europese Commissie donderdag bekendgemaakt. Steeds meer EU-lidstaten zetten boosters in voor de hele bevolking. De roep om aanpassing van de coronapas voor reizen klinkt steeds luider.

De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis heeft de Europese Commissie vorige week opgeroepen om een houdbaarheidsdatum van zes maanden na de laatste prik in te voeren. Oostenrijk flirt met het idee om aanvullende eisen te stellen aan de grens. Voor binnenlands gebruik is de coronapas voor iemand die alleen Janssen heeft gehad al waardeloos daar.

Om nieuwe reischaos te voorkomen hebben de lidstaten voor de zomer afgesproken om voor grensoverschrijdingen dezelfde regels te hanteren. Naast volledig gevaccineerden (1 keer Janssen of twee prikken van de andere vaccins) kunnen mensen die corona hebben gehad of zich hebben laten testen een QR-code krijgen.

Onder druk van het Europees Parlement is afgesproken dat deze spelregels een jaar geldig blijven, tot 1 juli 2022. Aan die afspraak wil Brussel nu tornen nu blijkt dat vaccins na verloop van tijd minder goed beschermen. In december moeten de lidstaten een knoop doorhakken. De Europese Commissie blijft lidstaten oproepen om overal dezelfde regels toe te passen.

Nederlanders

Voor Nederlandse reizigers kunnen nieuwe regels lelijk uitpakken: vooralsnog is er geen besluit genomen over wanneer iedereen een boosterprik kan krijgen. Met de invoering van een 9 maanden-regel komt er nu extra druk op de ketel te staan. In sommige andere EU-lidstaten kunnen alle inwoners nu al een extra prik halen. België wil in april iedereen de mogelijkheid geven om zich extra te laten vaccineren.

In ons land volgt er donderdagmiddag een advies van de Gezondheidsraad over boosteren. Over de voortgang van een eventuele boostercampagne is sowieso nog niets duidelijk.