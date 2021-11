Vakantiedrama dreigt: na 9 maanden booster nodig voor reizen in EU

Voor kinderen onder de 12 jaar blijft het niet nodig om een certificaat of testuitslag te hebben voor reizen. Voor kinderen van 6 tot 12 jaar uit ’donkerrode gebieden’ is het volgens Brussel nodig om in bezit te zijn van de coronareispas of een negatieve testuitslag. Voor jongeren boven de twaalf jaar gelden dezelfde regels als voor volwassenen.

Eurocommissaris Didier Reynders (Justitie) legt uit dat het verstandig is om zes maanden na de laatste dosis een boosterprik te halen. „We plakken daar drie maanden aan vast om lidstaten de ruimte te geven de vaccinatiecampagne aan te passen.”

Om reischaos te voorkomen hebben de lidstaten voor de zomer afgesproken om voor grensoverschrijdingen dezelfde regels te hanteren. Naast volledig gevaccineerden (1 keer Janssen of twee prikken van de andere vaccins) kunnen mensen die corona hebben gehad of zich hebben laten testen een QR-code krijgen.

Onder druk van het Europees Parlement is afgesproken dat deze spelregels een jaar geldig blijven, tot 1 juli 2022. Aan die afspraak wil Brussel in een advies aan lidstaten tornen nu blijkt dat vaccins na verloop van tijd minder goed beschermen. De boodschap van Brussel is formeel een advies. Lidstaten kunnen besluiten om er een regel van te maken. De Europese Commissie blijft lidstaten oproepen om overal dezelfde regels toe te passen.

Nederlanders

Voor Nederlandse reizigers kunnen nieuwe regels lelijk uitpakken: vooralsnog is er geen besluit genomen over wanneer iedereen een boosterprik kan krijgen. Met de invoering van een 9 maanden-regel komt er nu extra druk op de ketel te staan.

,,Kom maar op met die boosters. Dat er één lijn komt, is prima. Maar dan moeten die boosters wel beschikbaar zijn. Het kan niet zo zijn dat de Nederlandse overheid mensen opsluit in eigen land”, zegt Frank Oostdam van reiskoepel ANVR.

In ons land heeft de Gezondheidsraad donderdag geadviseerd in de boostervaccinatie voor mensen tussen de 18 en 60 jaar de volgorde van oud naar jong aan te houden en geen onderscheid te maken naar het vaccin dat iemand eerder heeft gekregen. Over de voortgang van een eventuele boostercampagne moet het kabinet nu beslissen.