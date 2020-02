Het sneeuwt in (een stukje van) Nederland!

De Vaalserberg kleurt wit, schrijft De Limburger. Ook in Vijlen en Ubachsberg zijn meldingen van sneeuwval.

Het gaat slechts om een paar vlokken – een dun laagje – maar dat de sneeuw blijft liggen, is in deze zachte winter al reden voor gejuich.

Vandaag trekken buien over Zuid-Limburg met kans op natte sneeuw, hagel en onweer. De temperatuur daar ligt rond de 2 graden. Elders in het land is het warmer. De witte pret is vermoedelijk van korte duur; later in de middag gaat het regenen in Zuid-Limburg.

Bekijk hier enkele beelden: