Ook in Scheveningen veel animo voor de nieuwjaarsduik. Ⓒ Serge Ligtenberg

Zandvoort - Tijdens de traditionele nieuwjaarsduik zijn er dit jaar ongeveer 60.000 mensen het water in gesprongen. Dat gebeurde op 127 locaties in Nederland, waaronder in Zandvoort. „Die Nederlanders zijn helemaal gek.”