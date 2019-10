Dik pak sneeuw in de Alpen verwacht

De laag sneeuw gaat niet per se gepaard met koude temperaturen. Integendeel: in Innsbruck (Tirol) wordt het 20 graden. „Terwijl het in Oostenrijk zaterdag nog vrij zonnig en zacht is, kan het in Frankrijk en het westen van Zwitserland al sneeuwen. Hoog in de bergen valt ongeveer 10-20 cm”, aldus Van Wezel.

Zondag zet die lijn zich voort en sneeuwt het ook in Oostenrijk. „Opnieuw lopen de sneeuwsommen regionaal op naar 10 cm. In Oostenrijk kan 20 cm vallen. De vorstgrens ligt op 2200 meter hoogte en dat betekent dat het in veel skigebieden bij veel regen blijft.”

Wintersport

Na het weekend blijft het geregeld sneeuwen. Er is dan ook kans op een zogeheten sneeuwdump met in de Franse, Zwitserse en Oostenrijkse Alpen meer dan een halve meter sneeuw. Het wisselvallige en sneeuwrijke weer biedt een prima basis voor de aanvang van het wintersportseizoen, vertelt Van Wezel. „Wanneer er eenmaal een mooi sneeuwdek op de pistes ligt kan het langer wit blijven en kan het pak sneeuw ook sneller dikker worden. Ook is het makkelijker om bij droog en koud weer met sneeuwkanonnen te werken. Toch is de sneeuw die nu valt geen garantie voor een mooi pak in december. Een paar weken van droog en zacht weer kan alle sneeuw doen smelten.”