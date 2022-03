Geheim achter ’compleet bizar’ bloeddieet van vampiervleermuizen ontrafeld

Wat blijkt: dertien genen van normale vleermuizen zijn bij vampiervleermuizen niet aanwezig of niet actief. Over een lange periode van vele jaren zorgden deze genetische aanpassingen ervoor dat deze vleermuizen konden teren op een dieet rijk aan ijzer en proteïne, maar met weinig vetten en koolhydraten. Dit schrijven onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift Science Advances.

Waardeloze voedselbron

,,Bloed is een waardeloze voedselbron”, zegt Hannah Kim Frank, een vleermuizenonderzoeker aan de Tulane Universiteit, tegen persbureau AP. Ze is niet betrokken bij het onderzoek. ,,Het is compleet bizar en geweldig dat vampiervleermuizen kunnen overleven op een dieet van bloed. Heel bijzonder, zelfs onder vleermuizen.”

De meeste zoogdieren zouden niet kunnen overleven op een caloriearm dieet van uitsluitend bloed. Ook vleermuizen niet. Het gaat om slechts drie soorten van de 1400 vleermuissoorten die er in totaal zijn. Het dieet van de soorten zonder deze aanpassingen in de genen bestaat vooral uit insecten, fruiten, nectar en vlees.

Een van de onderzoekers noemt de vleermuizen die in Zuid- en Centraal Amerika voorkomen ,,levende Dracula’s”.