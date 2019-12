Moskou mogelijk achter Berlijnse moordzaak

Andere media gingen eerder al de gangen van de vermeende dader na. Zijn paspoortnummer zou te herleiden zijn naar een afdeling binnen het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken, die in het verleden reisdocumenten heeft opgesteld voor de militaire inlichtingendienst GROe.

Moordaanslagen in Europa

Deze dienst wordt vaker in verband gebracht met moordaanslagen in Europa. Zo zou de dienst achter de mislukte aanslag in Engeland op oud-dubbelspion Sergej Skripal zitten. Ook komen namen van verschillende (oud-)GROe-medewerkers voor in het MH17-dossier.

De 40-jarige etnische Tsjetsjeen met de Georgische nationaliteit, Khangoshvili, werd doodgeschoten in een park in de Berlijnse wijk Moabit. De vermoedelijke moordenaar is kort na de misdaad gearresteerd.