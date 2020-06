Kamervoorzitters waren niet welkom bij dodenherdenking

De dodenherdenking op de Dam in Amsterdam vond dit jaar vanwege de coronamaatregelen in zwaar versoberde vorm plaats. Publiek was er niet en de afvaardiging bestond uit slechts zes personen: de Amsterdamse burgemeester Halsema, premier Rutte, de koning en koningin, het hoofd van het Militair Huis van de Koning en Nationaal Comité 4 en 5 mei-voorzitter Verbeet.

D66-Kamerlid Sneller zei maandag in de Tweede Kamer daarbij iemand te missen die ’direct door de bevolking is gekozen’. Hij vroeg zich af waarom Arib en Bruijn niet aanwezig waren. Die waren niet uitgenodigd, legde Arib uit. „Ik vond het heel erg, maar er is een keuze gemaakt.”

Geen ophef

De Tweede Kamervoorzitter zegt daar ’achter de schermen tegen te hebben geprotesteerd’, maar zonder succes. Ze zegt samen met Bruijn nog nagedacht te hebben over het sturen van een officiële brief in het protest, maar wilde de kwestie niet te hoog laten oplopen. „Het gaat toch om de herdenking.”

Prinsjesdag

Arib sprak ook over hoe de beide Kamers in september Prinsjesdag zou kunnen vieren. Normaal gesproken gebeurt dat in de Ridderzaal, waar de volksvertegenwoordigers met hun familie samen kunnen komen op de derde dinsdag van september.

De Kamervoorzitters kijken nu daarom of de Eerste en Tweede Kamerleden dan Prinsjesdag kunnen vieren in de Grote Kerk, zegt Arib, dan wel zonder familie of gasten. SP-Kamerlid Van Nipsen zet daar vraagtekens bij: „Het is niet uit te leggen als wij met honderden mensen bijeenkomen. We mogen als politici al zo veel dat andere mensen niet mogen.”