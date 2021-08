Appeltjesgroene huis Den Helder is nu... appeltjesgroen

Binnenland

Bewoonster moet appelgroen huis overschilderen

Gevoelens van teleurstelling en ongenoegen overheersen bij Ineke van Amersfoort (82). Haar appeltjesgroene huis in Den Helder moet onmiddellijk overgeschilderd worden, zo heeft de rechtbank besloten. „Het gaat me niet om het overschilderen, het gaat me om het onrecht”, aldus mevrouw van Amersfoort.