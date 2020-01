’Regioburgemeester’ Oost-Nederland klaar met vuurwerk

Tijdens de jaarwisseling vielen in Arnhem twee doden na een brand in een flat, veroorzaakt door vuurwerk. In Zwolle werd op oudejaarsdag een verdachte van drugs- en wapenhandel op straat doodgeschoten. Verder werden hulpverleners in Ede belaagd door circa zeventig jongeren, zei politiechef Oscar Dros.

„Het is onverantwoordelijk dat 90 procent van de politiemacht in Oost-Nederland tijdens de jaarwisseling paraat moet staan. Voor mij is het klaar”, zei Bruls. Verbied je het vuurwerk, dan haal je de angel eruit, meent hij.

Zo’n 1200 agenten waren in Overijssel en Gelderland tijdens de laatste nacht van het jaar op de been, terwijl politie en OM met capaciteitsproblemen kampen. „In Ede was sprake van een geweldsexplosie”, zegt politiechef Oscar Dros. Hulpverleners werden belaagd en hebben aangifte gedaan van poging tot zware mishandeling. Aanhoudingen zijn nog niet verricht. Volgens Dros hadden er zwaargewonden kunnen vallen. Buitengewoon lafhartig gedrag, zei de politiechef, die zich afvroeg waar de ouders van die jongeren die avond waren.

Dros zag een opvallende stijging in het aantal delicten op gebied van drugs- en wapenhandel in de regio. Daaronder vallen ook de dodelijke schietpartij in Zwolle op oudejaarsdag en de beschieting van curator Philippe Schol in november. Ook was het aantal ontmantelde drugslabs (22) in het oosten nog nooit zo hoog. De politie wil zich met de Belastingdienst nog meer richten op het afpakken van criminele winsten. Bruls: „In de portemonnee pak je de crimineel het beste.”