Muis in Amerikaanse dierentuin wint wereldrecord

Pat is een Pacifische zakmuis. Die soort komt al eeuwen voor in het westen van de VS, maar hun leefgebied is sterk bedreigd. Tot 1994 dacht men zelfs dat de zakmuis was uitgestorven. Ondanks dat de muizen heel klein zijn, spelen ze een grote rol voor het lokale ecosysteem. Zijn verzorgers noemen het wereldrecord een erkenning voor hun werk en voor het belang van de zakmuis. De gemiddelde muis in Nederland wordt in gevangenschap zo’n vier jaar oud.