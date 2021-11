Beperkte geldigheidsduur prikpas kan reis in EU bemoeilijken

Onder meer Oostenrijk en Italië hanteren de regel dat een vaccinatie maar beperkt gebruikt kan worden als coronapas. Als iemand meer dan 270 of 360 dagen geleden is geprikt, moet hij desondanks testen. Dat zou in de zomervakantie voor miljoenen Nederlanders kunnen gelden.

De reis- en luchtvaartwereld kijkt de zaak voorlopig aan, maar waarschuwt wel dat eventuele financiële gevolgen voor de rekening van de reiziger komen. Die moet immers in de gaten houden of hij wel het land van bestemming in kan komen volgens de geldende richtlijnen.