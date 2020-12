Trump in fel gevecht met zijn eigen partij

Premium Binnenland

Bijna helft verzorgingshuis bezweken: ’We denken aan een superspreader’

Bij verzorgingshuis Westerhof in Enkhuizen zijn vijftien van de 32 bewoners overleden aan corona. Ook liggen twee personeelsleden in het ziekenhuis. ,,In twee gevallen ging het om een stel, man en vrouw, die beiden kort na elkaar overleden.” Het huis ’denkt aan een superspreader.’