Hoekstra investeerde via belastingparadijs

Dat bevestigt hij na berichten daarover in diverse media. Oppositiepartijen waaronder SP en GL hekelen het feit dat de investering via de Maagdeneilanden verliep. Via die weg wordt vaak belasting ontdoken.

Volgens de demissionaire bewindsman betrof het een investering van zo’n 26.500 euro in een toeristisch bedrijf van een vriend van hem in Afrika. Hoekstra stelt dat hij niet wist dat de investering via de Maagdeneilanden verliep. Hij zegt dat hij de aandelen verkocht voordat hij minister werd en dat hij de investering altijd heeft meegenomen in zijn belastingaangifte.

Hoekstra: „Voor mijn aantreden als minister heb ik al deze informatie gedeeld met de landsadvocaat en derhalve met de formateur. Ik heb mij steeds volledig gehouden aan alle regels die er gelden voor bewindspersonen.”

Opheldering

SP-leider Lilian Marijnissen wil alsnog opheldering. „Dat de minister van Financiën zo hiermee omgaat, geeft zeer te denken over hoe geloofwaardig hij nog kan zijn in de aanpak van belastingontwijking.”

Ze wijst erop dat de SP al langer pleit voor een aandelenregister voor Kamerleden en bewindspersonen. „Als je besluiten neemt over zaken zoals de hoogte van belastingen en andere regels voor bedrijven, is het belangrijk dat ook duidelijk is of je belangen hebt bij die bedrijven.”

Hoekstra verdiende wel geld met de investering in de start-up in eco-toerisme. Deze 4800 euro heeft hij naar eigen zeggen aan een goed doel gegeven: wetenschappelijk onderzoek naar kanker. De CDA’er stelt dat hij zich niet heeft gerealiseerd dat de investering via de Maagdeneilanden verliep. „Daar had ik mij achteraf natuurlijk beter in moeten verdiepen.”