Australië boos over Chinese nepfoto

„Wees niet bang, we komen vrede brengen!”, staat onderaan de omstreden foto. Ⓒ Foto Twitter

PEKING - China weigert excuses te bieden aan de Australische regering. Canberra is woest over een nepfoto van een Australische soldaat die maandag door een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken op Twitter is geplaatst.