Utrecht neemt vaak maatregelen tegen spoortrilling

Dat blijkt uit het tweejarig onderzoek Joint Fact Finding spoortrillingen, dat maandag door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is gepresenteerd. Bij nieuwbouw wordt gewerkt met een hinderkwalificatie voor railverkeer aan de hand van de zogeheten Vmax (het maximale te verwachten trillingsniveau). Hierin wordt een kwalificatie gegeven voor de verschillende niveaus. In Utrecht ligt de streefwaarde bij voorkeur onder de 0.2 voor nieuwbouw (nachtperiode), maar bij bijna alle presentaties van nieuwbouwprojecten in de Domstad kwamen de waarden uit boven de 0.4.

Vanuit de gemeente krijgt een ontwikkelaar dan de opdracht om onderzoek te doen naar maatregelen. Vervolgens blijkt dat de helft onder de waarde 0.2 qua trillingen blijft als de bouwplannen worden aangepast, de rest blijft tussen de 0.2 en 0.4. Het kwam de afgelopen jaren slechts één keer voor dat een gebouw, ondanks maximaal getroffen maatregelen, boven de 0.4 kwam. De projecten bleven overigens anoniem in het onderzoek.

Bestemmingsplan

In de gemeente Utrecht worden spoortrillingen al enkele jaren meegenomen in bestemmingsplannen. ’De gemeenteraad is zich bewust van het groot aantal bouwplannen langs het spoor en vindt een gezond woon- en leefklimaat bij woningen langs het spoor belangrijk’, aldus het rapport. Zo worden meet- en rekenonderzoeken gedaan bij nieuwbouw. Aan de hand van de resultaten van de onderzoeken kan vervolgens beoordeeld worden of- en welke maatregelen nodig zijn.

Er ontstaan regelmatig discussies over de doelmatigheid en kosteneffectiviteit van trillingsreducerende maatregelen. ’Een duidelijk afwegingskader of wettelijke regel ontbreekt. Enkel ProRail hanteert een grensbedrag per woning bij tracébesluiten bij bestaande woningen. Dit is een belangrijk knelpunt voor gemeenten waar een oplossing voor gewenst is’, aldus het rapport.

Overlast

De gemeente Utrecht loopt voorop als het gaat om maatregelen treffen, mogelijk ook omdat inwoners al jaren klagen over trillingen. Het gaat dan ook om bestaande bouw. Het aantal meldingen van overlast of schade door spoortrillingen is in heel Nederland gegroeid van 218 meldingen in 2014 tot 751 in 2018. Utrecht staat landelijk na Veld op de tweede plek in de top10 meeste meldingen van overlast spoortrillingen.