Indonesiërs genieten: ’Wat is het rustig in Amsterdam’

Maria Liu brengt met de jas aan samen met dochter Fiona en zoon Alvin een bezoek aan het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden. Ⓒ Hielco Kuipers

Leiden - In het Rijksmuseum van Oudheden aan het Leidse Rapenburg is het muisstil op deze warme zomerdag die niet uitnodigt om cultureel te doen. Behalve voor wie in Jakarta woont, waar het steevast ruim dertig graden is. Drie toeristen uit de Indonesische hoofdstad bewonderen dan ook onbewogen de Romeinse cultuurschatten. Met de jas aan: „De temperatuurverschillen in Nederland zijn enorm. De ene dag loop je te puffen, daags erna is het zomaar tien graden koeler.”