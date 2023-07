Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse Koning koos voor persoonlijke noot als overtuigingskracht

Door Wouter de Winther Kopieer naar clipboard

De toespraak van Willem-Alexander werd vooraf beschouwd als een van de belangrijkste van zijn koningschap. Ⓒ ANP/hh

Het moest een toespraak worden die uit het hart kwam en koning Willem-Alexander leverde. Anders dan bijvoorbeeld bij staatsbezoeken of de troonrede het geval is, probeerde de vorst zaterdagmiddag in Amsterdam zijn gehoor te overtuigen dat hij elke letter die hij uitsprak ook echt meende. Fel, alsof hij de toespraak zelf geschreven had en in ieder geval beter voorbereid dan normaal.