Eerste astronauten voor maanreis geslaagd voor training

De dertien ruimtevaarders ontvangen op 10 januari officieel hun diploma, heeft de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA woensdag aangekondigd. Het zijn elf Amerikanen en twee Canadezen, die in 2017 waren geselecteerd. Ze zijn de afgelopen jaren getraind in ruimtewandelingen, robotsystemen en de Russische taal.

De dertien astronauten hebben nog geen missie toegewezen gekregen. Ze worden getraind voor een reis naar de maan, maar het kan ook zijn dat ze naar het internationale ruimtestation ISS gaan.

Artemis is de naam van het Amerikaanse programma om weer mensen naar de maan en terug te brengen. Dat moet in 2024 gebeuren. Uiteindelijk moeten er zelfs mensen naar Mars en terug gaan. Tot nu toe hebben twaalf mensen op de maan gestaan. Neil Armstrong en Buzz Aldrin waren in juli 1969 de eersten, Gene Cernan en Harrison Schmitt waren in december 1972 de laatsten. Dat programma heette Apollo. In de Griekse mythologie was Artemis de godin van de maan en de tweelingzus van Apollo.