Wilde achtervolging nadat verwarde man politiebus steelt

Rond 12 uur kwamen er meldingen van overlast op de Hulsdonksestraat. Vervolgens stuurde de politie meerdere eenheden op de melding af. Terwijl de agenten de man tot rust probeerden te krijgen, besloot de man een politiebus te stelen en er vandoor te gaan. Wat volgde was een wilde achtervolging over onder andere de A17 en de A59. De achtervolgende agenten konden de gestolen politiebus in Gorinchem via meerdere ramacties tot stilstand krijgen en de verwarde man arresteren. Meerdere politieauto’s raakten beschadigd. Het onderzoek is nu in volle gang.