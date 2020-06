Plunderaars vermoorden zwarte bewaker live op Facebook

De 77-jarige David Dorn, die voorheen 37 jaar werkte bij de Missouri Police, stond voor de deur van juwelier Lee’s aan de Martin Luther King drive.

Diverse Amerikaanse media melden dat de man in koelen bloede werd neergeschoten. „Ik zag een man live doodgaan”, schrijft Rasheen Aldridge over de gestreamde video op Facebook.

Een andere zegt geschokt te zijn dat omstanders stonden te filmen in plaats van het slachtoffer te helpen. „Het is al vreselijk als je slachtoffer bent van een beroving en je ligt in je eigen bloed en roept om hulp, maar dat die beelden dan ook nog eens live te zien zijn op social media”, gruwelt een ex agent die zegt een hele nacht niet geslapen te hebben van de beelden. Facebook heeft de video inmiddels verwijderd.

De weduwe van kapitein David Dorn, die zelf nog bij de politie werkt, vertelt dat haar man zich vrijwillig als bewaker had aangemeld bij de winkel van een goede vriend. Zijn zoon Brian is kapot van de moord op zijn vader. Hij had gehoopt dat er uit de dood van George Floyd uiteindelijk ’iets positiefs’ zou komen, maar moet nu de begrafenis van zijn vader regelen.

Geliefd man

Ex-collega’s zijn allemaal vol lof over de doodgeschoten Amerikaan. David Ellison, ook gepensioneerd agent, zegt tegen Fox St Louis dat Dorn een geliefd man was. „Hij hielp me ooit uit de armoede en ellende.” Een andere voormalig agent, Tom Lake, die jaren met hem werkte stelt: ’David was de vader die iedereen om zich heen zou willen hebben”.

Een vertegenwoordiger van de vereniging van zwarte agenten in St. Louis zegt dat Dorn een man was ’die zijn leven zou geven voor een ander als dat nodig was’.

Er is inmiddels een beloning uitgeloofd van 10.000 dollar voor tips in de moordzaak. Voorlopig is nog niemand aangehouden. Gouverneur van Missouri Mike Pearson noemde tijdens een persconferentie de daders ’criminelen en tuig’.

Op de deur van de juwelier waar David Dorn werd vermoord hangt een stil protest: „Jullie hebben een zwarte man vermoord omdat ze een zwarte man vermoord hebben???

President Trump eert David Dorn in een tweet:

Actrice en reality-sterreje Taeler Hendrix zegt geld te doneren voor maaltijden voor arme bewoners in Amerika, in nagedachtenis van David Dorn.