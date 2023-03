’Maak van bunker Seyss-Inquart geen escaperoom’

Hierdoor zijn onder andere bij de stichting WO2 Sporen alle alarmbellen opnieuw afgegaan. Ook het CIDI maakt zich grote zorgen.

De gemeenteraad van Wassenaar buigt zich vanavond over het bestemmingsplan dat voor de verkoop van de bunker moet worden gewijzigd. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de Nota van Uitgangspunten gepubliceerd om straks, als de verkoop daadwerkelijk begint, een kader te hebben voor de voorselectie van de potentiële kopers.

De verkoopplannen van de bunker van het Rijksvastgoedbedrijf doet al jaren veel stof opwaaien. Niet alleen omwonenden maken zich grote zorgen dat er een publiekstrekker in komt. Ook diverse instanties vrezen de commerciële uitbating van het verdedigingswerk van waaruit Seyss-Inquart in de Tweede Wereldoorlog namens Duitsland de scepter zwaaide over Nederland. Zo spraken verschillende Joodse instellingen hun vrees uit dat er een bed & breakfast, lasergame- of escaperoom met een ongepaste naam zou komen.

Alhoewel in de nota duidelijk staat dat er geen grote evenementen, groot kantoor of nachthoreca in mag komen, staat er nergens in, zo stelt Ronald Klomp van stichting WO2, dat er geen café, klein restaurant of overnachtingsmogelijkheid in kan komen.

Voor het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) blijft behoud van de bunker en dan met een educatief doel het uitgangspunt.