Harris: Coronabeleid ’de grootste mislukking uit de geschiedenis’

Het debat tussen de twee ’running mates’ was een stuk beleefder dan dat van vorige week toen Joe Biden en Donald Trump verwikkeld raakten in een moddergevecht. Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

WASHINGTON - Vicepresident Mike Pence is door Kamala Harris hard aangevallen op het corona-beleid in de VS. Ze noemde het „de grootste mislukking uit de geschiedenis.” Pence zei dat hij en Trump juist veel doden voorkomen hadden.