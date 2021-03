Ⓒ Gregor Servais

Topsporter Bibian Mentel weet als geen ander hoe je tegenslagen kunt omzetten in uitdagingen. Waar ze twee weken geleden te horen kreeg dat ze na 21 jaar uitbehandeld is, is ze vandaag online aanwezig op haar eigen congres Winnaarsmentaliteit. Samen met de andere bekende gasten spreekt ze over het omgaan met tegenslagen in de topsport en het bedrijfsleven.