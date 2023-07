Schadevergoeding tot 12.000 euro per afgedankte stint

Dat staat in een nieuwe regeling die is gepuliceerd en waarop de gebruikers nog kunnen reageren. Na een ongeluk met een stint in Brabant kwamen in 2018 vier kinderen om. Een vijfde kind en de begeleidster raakten zwaargewond. Iedereen moest daarop de elektrische bolderkarren van de weg halen. De Raad van State bepaalde daarna dat de overheid nooit toestemming had mogen geven voor de stint. Door die uitspraak moet de overheid schadevergoeding gaan betalen, zo schrijft het AD.

De Stint verdween 2019 definitief van de weg. Het bedrijf dat de karren maakt kwam in 2020 met een nieuw voertuig: de BSO-bus. Die mag wel op de openbare weg.