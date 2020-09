Aantal coronapatiënten in ziekenhuis neemt toe met 43

Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg sprak vorige week in De Telegraaf al zijn zorgen uit over de rap oplopende cijfers. De reguliere zorg dreigt in het gedrang te komen, iets dat tijdens de eerste golf al massaal gebeurde en wat ziekenhuizen nu koste wat kost willen voorkomen. Om die reden is het LCPS woensdag weer begonnen met het spreiden van patiënten buiten de regio’s. In de afgelopen 24 uur lag dat getal op 10.

Maandagavond geven premier Rutte en coronaminister De Jonge bovendien nog een persconferentie over de coronamaatregelen, die gezien de situatie een dag vervroegd is.