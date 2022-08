Premium Geld

Ambitieuze bijstandsgerechtigde moet cursussen tóch zelf betalen

Wie in de bijstand zit en z’n kansen op een baan wil vergroten, moet daar zelf in investeren. De gemeente hoeft geen cursussen te vergoeden, heet de Centrale Raad van Beroep bepaald in een zaak die een Rotterdamse beveiliger had aangespannen.