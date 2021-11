’Vakantie duurder door prijsexplosie kerosine’

„De reiswereld zal zich moeten aanpassen aan die nieuwe prijzen en dat zal de consument merken”, zegt David Burling van de Europese vakantiegigant TUI tegen De Telegraaf in Londen. De prijzen van gas, benzine, maar ook kerosine gingen de afgelopen tijd door het dak. De olieprijs verdubbelde sinds 1 januari naar $80 per vat nu. Dat zorgt voor exploderende prijzen om huizen te verwarmen en voor frustratie bij de benzinepomp. De vakantie lijkt nu ook duurder te worden, zo waarschuwt Burling. Zijn inschatting is dat het gaat om elke tientjes per reis.

„Gelukkig scheelt het dat een deel van de brandstof al van te voren tegen een vaste prijs is gekocht. Dat zorgt voor demping. Maar wie weet waar deze stijging eindigt. Zeker als dit niveau aanhoudt, ontkomen we er niet aan om meer te vragen aan onze klanten”, aldus Burling.

’ Coronaverliezen verhalen’

Een derde van het kostenplaatje voor luchtvaartmaatschappijen bestaat grofweg uit kerosine. Voor Nederlandse luchtvaartmaatschappijen zitten er echter per volgend jaar nog andere verhogingen in het vat, zo gaat Schiphol de havengelden verhogen met 37%, en wil de luchtverkeersleiding de coronaverliezen verhalen op de luchtvaartmaatschappijen, waarmee het €350 miljoen wil ophalen.

„De stijgende olieprijzen en hogere tarieven van de luchthaven leiden deels tot een stijging van de ticketprijzen”, zegt een woordvoerder van KLM, die zegt dat mogelijk een deel niet kan doorgerekend worden aan de consument omdat het internationaal moet concurreren. Verhoogt KLM de prijzen te veel, dat leidt dit tot legere vliegtuigen, dus weer minder omzet.

17% hoger

Air France KLM, waar ook vakantievlieger Transavia onder valt, heeft 60% van de brandstof die het dit kwartaal verbruikt al eerder gekocht tegen een prijs van $68 per vat. Het restant moet tegen de dagprijs gekocht worden, die momenteel 17% hoger ligt. De verwachting is dat de prijsstijging doorzet, want de kerosine die Air France KLM voor volgend jaar al heeft ingekocht ligt rond de $79 per vat. Vorige week meldde topman Ben Smith van Air France KLM dat het nog te vroeg was voor een brandstofopslag van 10%, omdat klanten dit nu niet zouden pikken. Omdat corona nog steeds heerst, kan er nog niet voluit worden gevlogen. Dat betekent dat luchtvaartmaatschappijen vechten om de passagiers. Er zijn nog altijd minder reizigers dan voor de coronacrisis.

„In sommige marktsegmenten kunnen de prijzen niet zomaar omhoog. Als we dat zouden doen, verliezen we reizigers aan andere luchtvaartknooppunten als we alle verhogingen rechtstreeks door zouden rekenen”, aldus KLM, dat de komende jaren circa €250 miljoen kwijt is aan verhogingen van de tarieven en duurdere verkeersleiding. EasyJet meldde eerder een stijging die volgend jaar begint met €10 en doorstijgt tot €39 tot 2024, als gevolg van de duurdere havengelden. De budgetvlieger heeft zich goed ingedekt tegen de stijgende olieprijs, want het heeft al veel ingekocht voor volgend jaar voor $55 per vat.

Aanvechten

De luchtvaartmaatschappijen stappen nog naar consumentenwaakhond ACM om de verhoging aan te vechten. Volgens KLM heeft Schiphol komt er over een aantal jaren opnieuw een klap, omdat slechts het verlies van vorig jaar wordt goedgemaakt door prijsstijging van 37%. Dat betekent dat er nog een bedrag van €300 miljoen in de mik van luchtvaartmaatschappijen geschoven gaat worden. Schiphol bestrijdt deze lezing. Corendon veroordeelde de prijsverhoging van Schiphol sterk. Topman Steven van der Heijden: „Bij de pakketreizen wordt het effect van hogere olieprijzen gelukkig deels gedempt omdat de vlucht gemiddeld minder dan de prijs uitmaakt. Maar ja, duurder wordt het sowieso, alhoewel wij ons deels tegen de stijgende olieprijzen hebben ingedekt.”