Noord-Koreanen mogen terug naar huis na inreisverbod corona

Noord-Koreanen die terugkeren moeten een week lang in isolement voor medische observatie. Aan het begin van de coronapandemie in januari 2020 verzegelde de geïsoleerde socialistische dictatuur als een van de eerste landen ter wereld zijn grenzen om verspreiding van het virus tegen te gaan. In welke mate het daarin is geslaagd, is niet bekend.

Vorige week landde vanuit Pyongyang al de eerste vlucht in China om Noord-Koreanen op te halen die al zeker 42 maanden niet naar hun thuisland konden. Ook ontving leider Kim Jong-un in juli al regeringsdelegaties uit Rusland en China, de eerste in jaren.