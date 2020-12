Fietser omgekomen na botsing in Drentse Roden

Binnenland

Auto boort zich in woning Enschede: bewoners met schrik vrij

Twee bewoners van een huis in Enschede zijn zondagavond met de schrik vrijgekomen toen een auto met Duits kenteken zich in hun woning boorde. De auto reed rond het begin van de avond door nog onbekende oorzaak het huis binnen. De ravage in de Deurningerstraat is enorm.