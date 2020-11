Ook in Den Bosch docent bedreigd om cartoon

ROTTERDAM/DEN BOSCH - Los van de rel op het Rotterdamse Emmauscollege, waar een docent is ondergedoken vanwege een cartoon die hij in de klas had hangen, heeft zich ook op een school in Den Bosch een soortgelijk incident voorgedaan. Dat blijkt uit een Kamerbrief van Onderwijsminister Arie Slob en meldde later op donderdag ook het Pierson College uit Den Bosch zelf.