Vrijspraak voor verdachte van partnermoord Kaatsheuvel

Op 19 december 2010 is de 34-jarige partner van S. in de tuin van hun woning in Kaatsheuvel met een steen op het hoofd geslagen en gewurgd. Hun kinderen, twee jaar oud en nog geen zes maanden, lagen boven in bed. Het Openbaar Ministerie beschuldigde hem ervan dat hij het misdrijf heeft willen verhullen door een inbraak in scène te zetten.

S. werd in 2018 door het hof in Den Bosch veroordeeld tot twintig jaar cel. De Hoge Raad vernietigde deze uitspraak en bepaalde dat het hof in Den Haag de zaak opnieuw moest doen. Volgens de Hoge Raad moet er beter worden gemotiveerd of en zo ja hoezeer S. in 2014 in het Spaanse Marbella door undercoveragenten werd verleid tot een moordbekentenis. S. dacht dat hij een goedbetaalde baan bij een IT-bedrijf zou krijgen als hij zou bekennen. Deze tactiek van de politie staat bekend als de Mr. Big-methode en verhoogt volgens deskundigen het risico op een valse bekentenis.

Het hof kan overigens het verkregen bewijs rond het omstreden undercovertraject buiten beschouwing laten als het overige bewijs voldoende is. Dit gebeurde vorig jaar in het hoger beroep van de Posbankmoord, rond de moord op Alex Wiegmink in 2003 op de Posbank bij Rheden.