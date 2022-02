Wim S. vrijgesproken van moord op partner Heidy Goedhart

Het andere bewijs in de zaak, zoals bloed en dna-sporen, is niet sterk genoeg om Wim S. aan te kunnen wijzen als de dader, vindt het hof. Het kan zowel passen in het scenario dat Wim S. zijn partner doodde, als in het scenario dat ze het slachtoffer is geworden van inbrekers.

De uitspraak leidde tot emoties bij beide partijen. Wim S. greep naar zijn hoofd en barste in snikken uit. Ook bij de familie van Heidy Goedhart vloeiden de tranen. Wim S. werd eerder door het hof in Den Bosch veroordeeld tot een gevangenisstraf van twintig jaar. De Hoge Raad vernietigde die uitspraak, omdat het hof onvoldoende duidelijk had gemaakt of Wim S. zijn bekentenis in vrijheid had afgelegd. Het hof Den Haag moest de zaak overnieuw doen. Wim S. heeft zes jaar vastgezeten.

Het undercovertraject van de politie is bekend geworden onder de naam Mister Big en is omstreden. Wim S. werd volgens zijn advocaat Paul Verweijen in de val gelokt door de rechercheurs die zich voordeden als mensen die hem een lucratieve baan aanboden bij een niet-bestaand IT-bedrijf. Maar dan moest hij wel eerst schoon schip maken en de moord bekennen. Dat deed Wim S.

Onvoldoende vastgelegd

Volgens het hof heeft de politie onvoldoende vastgelegd hoe er met Wim S. contact werd gelegd en hoe hij uiteindelijk tot zijn biecht kwam. Daardoor kan niet worden vastgesteld of hij uit vrije wil bekende.

De uitspraak betekent niet dat het hof een streep zet door het gebruik van de Mister Bigmethode, bevestigt persrechter Yolande Wijnnobel. Het is wel een tik op de vingers van de politie die moet zorgen voor een zorgvuldiger uitvoering, zodat gecontroleerd kan worden of een verdachte onder druk is gezet.

Voor de familie van Heidy Goedhart is het oordeel hard. Zij zijn ervan overtuigd dat Wim S. haar heeft gedood. Bij het verlaten van de zaal werd hij uitgescholden voor ,,viezerik”.

,,Wij hadden niets meer te verliezen”, zei Heidy’s zus Bianca na afloop. ,,Gelukkig weten wij wél wat er is gebeurd. Er zijn veel nabestaanden in andere zaken die dat niet weten. In deze zaak zijn er geen winnaars en geen verliezers. Voor ons verandert er niets, we krijgen er Heidy niet meer terug, de kinderen krijgen er hun moeder niet mee terug. Wim S. ontloopt nu zijn straf, maar de straf van karma ontloopt hij niet. Karma is a bitch.”