Trump wil snel weer campagnebijeenkomsten met publiek houden

De president denkt dat hij met zijn ’rallies’, waarin hij veelal verbaal tekeergaat tegen politieke tegenstanders en de media, zijn aanhang en andere Amerikanen enthousiast kan maken voor zijn herverkiezing. Hij ligt in de opiniepeilingen op dit moment gemiddeld 8 procent achter op zijn Democratische rivaal Joe Biden, melden de websites Political Polls en Five Thirty Eight, die alle politieke peilingen verzamelen.

Ook in de peilingen voor het Huis van Afgevaardigden en de Senaat staan de Republikeinen achter. De partij van Trump dreigt na het Huis in 2018, dit jaar ook de meerderheid in de Senaat te verliezen.

Uit de peilingen komt naar voren dat een meerderheid van de Amerikanen niet tevreden is over de aanpak van Trump van de coronacrisis, de wegzakkende economie en werkgelegenheid en het politiegeweld.