Vrouw krijgt fikse rekening nadat Uber-chauffeur verkeerde kant oprijdt

Ashleigh Cooper was in Londen met collega’s aan het borrelen toen ze een Uber boekte om haar thuis te brengen. De rit zou 65 kilometer zijn en zou haar zo’n 230 euro kosten.

Maar de chauffeur besloot om de toeristische route te nemen, een rit van 140 kilometer die haar uiteindelijk 620 euro zou gaan kosten. Ashleigh was tijdens de lange tocht in slaap gevallen en zag de onaangename verrassing pas toen ze wakker was geworden.

De 27-jarige vrouw belde Uber de volgende dag om het teveel betaalde geld terug te vragen, maar kwam van een koude kermis thuis. Het bedrijf gaf toe dat de chauffeur een fout had gemaakt, maar weigerde om haar het bedrag terug te betalen. In plaats daarvan kon ze een tegoedbon krijgen. „Ik gebruik Uber niet heel vaak, ik neem normaal gesproken de trein. Ik ga ook geen gebruik meer van ze maken”, aldus Ashleigh tegenover Daily Mail.