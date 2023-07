Brabantse vrienden besluiten nog één keer te spelen, en gaan met 1,3 miljoen naar huis

Ze waren er al uren en wilden eigenlijk al naar huis gaan, maar een van de twee besloot om nog een keer te spelen. Terwijl de ene al van verveling op zijn telefoon zat te scrollen, drukte de ander nog een keer op de knop. En ze gingen naar huis met de Mega Millions Jackpot van € 1.372.147,16.

„Ja, het is echt ongeloofwaardig gewoon! We zij hier enorm blij mee”, aldus een van de vrienden tegenover Holland Casino. „We speelden al de hele avond samen maar ik heb uiteindelijk als laatste op de winnende knop van de automaat gedrukt omdat mijn vriend op dat moment lekker bezig was op zijn telefoon. Maar uiteraard delen we de prijs wél hoor!”

De winst gaf ook wat reuring in het casino zelf, met mensen die zich om de automaat verzamelen en het ontkurken van champagne. De laatste keer dat iemand met meer dan een miljoen uit de Mega Millions-speelautomaat naar huis ging was in mei 2023 in Enschede.